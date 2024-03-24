الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تعليم الغربية" ينظم ندوة عن الدروس المستفادة من صيام رمضان بمدرسة طنطا النسيجية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، ندوة تثقيفية دينية بعنوان "الدروس المستفادة من صيام رمضان "، بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني. 

 ألقى المحاضرة الشيخ خالد عبد الله موسى، إمام وخطيب بدار الإفتاء بطنطا، بمدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري"، بإدارة شرق طنطا التعليمية، واستهدفت الندوة 100 طالب وطالبة من طلاب المدرسة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع دار الإفتاء بطنطا، وفي إطار تنمية الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة والطالبات،

 أعظم الدروس المستفادة من هذا الشهر العظيم المداومة على الطاعة

وخلال الندوة، أكد فضيلة الشيخ خالد عبد الله موسى، إمام وخطيب بدار الإفتاء بطنطا، إن من أعظم الدروس المستفادة من هذا الشهر العظيم درس المداومة على الطاعة، فشهر رمضان الكريم موسم تنوع الطاعات، والقربات، فالمسلم في هذه الأيام الفاضلة يتقلب في أنواع من الطاعات والعبادات وهو مع ذلك كله حريص عليها، فإذا كان رب رمضان هو رب جميع الشهور كما نعلم، فحري بالمسلم أن يخرج من مدرسة شهر رمضان المعظم بإقبال على الصلاة والطاعات لله سبحانه وتعالى.

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بمدرسة، طنطا النسيجية  قامت الطالبات والمعلمين الحاضرين، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعًا والتي تتعلق بشهر رمضان المعظم، وفتاوى الصيام  والصلاة

الدروس المستفادة من صيام رمضان التعليم الفنى إمام وخطيب بدار الإفتاء بطنطا بمدرسة طنطا النسيجية تأسيس عسكري

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