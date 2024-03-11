الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" يهنئ طلاب مدرسة صادق الرافعي للصعود للمربع الذهبي ببرنامج العباقرة للمدارس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، طلاب وإدارة ومشرفي فريق مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات، المشاركين بفاعلية ببرنامج العباقرة مدارس لفوزهم وصعودهم للمنافسة بالمربع الذهبي بالمسابقة بعد تقدمهم لمستويات متميزة بالبرنامج.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

طلاب الرافعي الرسمية للغات  فخر للمنظومة التعليمية بالمحافظة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم  المهندس ناصر حسن، أن طلاب الرافعي الرسمية للغات، فخر للمنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية المشاركة بفاعلية ببرنامج ثقافي تعليمي على مستوي عال مثل برنامج "العباقرة مدارس" لما له من آثار إيجابية في نفوس جميع الطلاب، وفي كافة المراحل الدراسية، بل وحتى في نفوس أولياء الأمور، إضافة إلى ترسيخ قيم تعليمية نسعى دائما لتحقيقها.

و كرّم  المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وإدارة ومشرفي فريق مدرسة الرافعي الرسمية للغات، وهم: 
الدكتورة ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمة للغات، وعلا عز، مديرة مدرسة الرافعي الرسمية للغات، وتوفيق الحلوجي، وكيل المدرسة، ودعاء شوقي، مشرف الفريق، وكل من الطلاب، كيرلس فيكتور فايق ميخائيل، مروان محمود حسن السيد طوسون، يحيى هشام محمد العربي محمود، يوسف محمد جمال الفوال، ياسمين أحمد حلمي مازن، مريم أيمن أحمد حجازي
منة حسن أبو زيد حسن، آية أحمد يحيى النحال، كما تم تكريم الطالب كيرلس فيكتور فايق ميخائيل، بلقب أحسن لاعب عن هذا الموسم في برنامج العباقرة مدارس، متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.

مدرسة صادق الرافعي الرسمية للغات المشاركين بفاعلية ببرنامج العباقرة للمنافسة بالمربع الذهبي فخر للمنظومة التعليمية العباقرة مدارس

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