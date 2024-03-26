الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير حديقة بسيون والحملة الميكانيكية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية بمركز ومدينة بسيون لتفقد أعمال تطوير حديقة بسيون العامه والحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجوله بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة بسيون العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء؛ لتكون متنفسا لأهالي المركز، وشملت أعمال التطوير غرس شجيرات الزينة وعمل مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد كاستراحات للمواطنين وممرات بالإنترلوك، إضافة لتركيب البلدورات وطلائها مع إنشاء الأرصفة وتركيب سور للحديقة.

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد المعدات الهندسية بالحمله الميكانيكية والجراج حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ  داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيرًا إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

واختتم المحافظ الجوله بالاطمئنان على توافر السلع الغذائية والفواكه والخضروات بمنافذ وأسواق بسيون.

بمركز ومدينة بسيون تطوير حديقة بسيون الحملة الميكانيكية موقف المعدات الهندسية وزيادة المساحات الخضراء مساحات خضرا

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