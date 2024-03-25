الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد محيط مسجد السيد البدوى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه اللواء دكتور مدحت مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين وذلك عقب الاجتماع الصباحي الذي عقده المحافظ والجهاز لمناقشة أعمال التطوير التي سينفذها الجهاز بالمنطقة ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارات الإسلامية، ووضعها على خريطة السياحة.

وخلال الجولة أكد المحافظ أن تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعماري المميز الديني والتاريخي والأثري، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به، أهم معلم أثرى وسياحي وديني في المحافظة.

وأشار "رحمي" إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021.

كما تابع المحافظ الجوله بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على مساحة 2٫3 فدان ة وتتكون كل عمارة منها من "دور أرضي و9 أدوار علوية" وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع أمام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الإنترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

094B9A2F-2E5A-4D5D-B503-B04D1F87623E
094B9A2F-2E5A-4D5D-B503-B04D1F87623E
61E76498-9BEB-40D3-8B30-EFC3F936E5B7
61E76498-9BEB-40D3-8B30-EFC3F936E5B7
11C1529F-41EC-4B75-8858-C9DCD087C23C
11C1529F-41EC-4B75-8858-C9DCD087C23C
محافظ الغربية الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية الغربية الديني والتاريخي والأثري الممشى السياحي المعماري المميز الديني والتاريخي

مواد متعلقة

رفع 208 حالات إشغال خلال حملات لمواجهة التعديات والإشغالات فى الغربية

ضبط 10 آلاف صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

أب يعذب طفلته حتى الموت في الغربية

ضبط صاحب مخبز استولى على 22 جوال دقيق مدعم فى كفر الزيات بالغربية

جريمة بشعة.. قتلت صديقتها لسرقة مصاغها بالمحلة الكبرى

الغربية تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ

ثلج وبرق ورعد.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة الغربية

ضبط 6500 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها فى الغربية

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

لأول مرة.. مجلس الأمن الدولى يعتمد قرار وقف إطلاق النار فى غزة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

نتنياهو يهدد أمريكا: إلغاء مغادرة وفد إسرائيل حال عدم استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟