محافظ الغربية يتفقد محيط مسجد السيد البدوى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه اللواء دكتور مدحت مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، والوفد المرافق له المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بسوق النحاسين وذلك عقب الاجتماع الصباحي الذي عقده المحافظ والجهاز لمناقشة أعمال التطوير التي سينفذها الجهاز بالمنطقة ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارات الإسلامية، ووضعها على خريطة السياحة.

وخلال الجولة أكد المحافظ أن تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى وضع لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق ذات الطراز المعماري المميز الديني والتاريخي والأثري، حيث يعتبر المسجد والمنطقة المحيطة به، أهم معلم أثرى وسياحي وديني في المحافظة.

وأشار "رحمي" إلى حرص المحافظة لاستكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي، حيث قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021.

كما تابع المحافظ الجوله بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على مساحة 2٫3 فدان ة وتتكون كل عمارة منها من "دور أرضي و9 أدوار علوية" وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.

بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع أمام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الإنترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

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