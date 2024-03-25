الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 10 آلاف صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها بالغربية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

نجحت مديرية تموين الغربية، في مصادرة كمية كبيرة من الصواريخ والألعاب نارية، المحظور تداولها أو بيعها فى الأسواق، حيث واصلت مديرية التموين بمحافظة الغربية، شن حملاتها التفتيشية المكبرة على المحلات والأسواق لـضبط المخالفات التموينية وتحرير محاضر لأصحابها.

ووجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر زفتي بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأسامة سعد، مدير إدارة تموين زفتى، وأحمد عباس، مدير الرقابة التجارية بزفتى، والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية بزفتى.

 ضبط 2000 صاروخ وألعاب نارية بزفتي

ونجحت الحملة في ضبط  2000 من الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية المختلفة الأنواع والأشكال داخل كشك لبيع الخردوات بدائرة مركز زفتى.

كما وجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأحمد مسعد أبوزيد، مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء شاهين، مديرة الرقابة التجارية، والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية محمد فوزى وأحمد فاروق.

 ضبط 5000 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها

وأسفر التفتيش عن ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل محل العاب رياضية ومكتبة، تقدر بكمية قدرها 5000 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها، وتم تحرير  محضرين.

ضبط 3000 من الصواريخ والمفرقعات وألعاب نارية في المحلة الكبري

وكذلك شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، بقيادة اللواء عمرو فكري، حملة على المحلات التي تبيع الصواريخ والألعاب النارية، ونجحت الحملة في ضبط 3000 من الصواريخ ومفرقعات وألعاب نارية مختلفة داخل أحد المحال التجارية بنطاق مدينة المحلة الكبري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

مديرية تموين الغربية وزير التموين والتجارة الداخلية مركز وبندر زفتى ضبط 2000 صاروخ وألعاب نارية بزفتي ضبط 5000 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها الصواريخ والمفرقعات وتداول الألعاب النارية الصواريخ والألعاب نارية

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