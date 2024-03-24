رفع 3499 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مراكز الغربية

رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، 3499 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

رفع 300 طن قمامة من مدينة زفتى

وفي السياق ذاته، أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن أن عمال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية، قد نجحت في رفع كمية كبيرة من القمامة من الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسة والفرعية، بلغت نحو 300 طنًا، كما تم تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بين بعض القري، وذلك خلال حملة قادها رئيس المدينة ونوابه.

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتى، على استمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات بشكل منتظم وفقًا للخطط الموضوعة، وأن رئاسة مركز ومدينة زفتى ستعمل على توفير المعدات اللازمة وتدريب العمال على أحدث التقنيات في هذا المجال، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

رفع نحو 290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع

كما أفاد عادل داود رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بأنه تم رفع نحو 290 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك بمتابعة علاء بهنسي وتامر شوارة والدكتورة إيناس عبدالمطلب نواب رئيس المدينة وتحت إشرافه.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والاهتمام بنظافة الترع والمصارف، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية.