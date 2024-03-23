السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه باستمرار مراقبة المواقف بمراكز المحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء، ومديري مديريات التموين والنقل والمواصلات، ومدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور بمحافظ الغربية، بالقيام بجولات تفقدية بمواقف المراكز والمدن المختلفة، لضمان تطبيق التسعير الجديدة للمواصلات دون زيادة.

كما وجَّه بضرورة تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وتلقى الشكاوى على مدار الساعة، وخص رحمي، مديرية التموين بالغربية بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

وكان محافظ الغربية قام بجولات تفقدية مستمرة على مدار أمس الجمعة، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة في الـ8 مراكز ومدن إلى جانب الـ4 أحياء، وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح أمس الجمعة، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مجمع مواقف زفتى والسنطة.

ووجه محافظ الغربية المسئولين بالمحافظة بالتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت. 

كما وجه مدير إدارة المواقف بالغربية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وطالب محافظ الغربية إدارة المواقف ولجان المتابعة بالوحدات المحلية بالقيام بحملات تفتيشية على سيارات الأجرة "السرفيس" والتاكسى، للتأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمخالفين. 

وطالب رحمي المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على أرقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنة، من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم"  على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).

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