رفع 3445 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مراكز محافظة الغربية

شهدت مدن ومراكز محافظة الغربية الثمانية نجاحًا كبيرًا في عملية رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمدن، في إطار سعي السلطات التنفيذية بالمحافظة، لـ تحسين جودة الحياة والحفاظ على نظافة المدن والمراكز، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار القمامة المسببة للأمراض والأوبئة.

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الغربية عن تمكنها من رفع 3445 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما تم تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بين بعض القري بالمراكز المختلفة، وأنه قد وجه جميع رؤساء المدن والأحياء، بالإضافة إلى نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد، بضرورة المتابعة اليومية لكل عمليات رفع القمامة من جميع أنحاء المدن والقري بالمحافظة، والإهتمام بتفاصيل نقلها والتخلص منها.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.