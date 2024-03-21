رفع 320 طن مخلفات وقمامة من المحلة الكبرى بالغربية

أكد اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظ الغربية، أنه تابع حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، حيث تم رفع نحو 320 طن مخلفات وقمامة من المدنية والقرى التابعة، وذلك خلال الـ24 ساعة المنقضية.

وأوضح رئيس مدينة المحلة الكبرى أنه تمت متابعة جهود الوحدات القروية لمركز المحلة إلى جانب مجلس المدينة، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارات المكبس، والآلات والجرارات، من خلال القيام بأعمال جمع القمامة؛ حيث تم رفع 320 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة والقرى التابعة للمركز، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة.

وأشار "فكري" إلى أنه تم المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وشدد رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى على تنفيذ تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بشأن تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة تفعيل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.