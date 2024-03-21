الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 126 مخالفة تموينية خلال حملات بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

ضبطت حملات من مباحث التموين في محافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث تموين الغربية، 126 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والمحلات والأسواق، وذلك بعدة مراكز داخل نطاق المحافظة.

 وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتم المرور على نحو 200 مخبز للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحفظت الحملات على لحم مفروم، وسولار، وجبن رومي، وملح طعام، و١.٥ طن نخالة، وكمية من الزيت التمويني المدعم، وعدد كبير من البضائع غير المعلومة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير محاضر جنح بكل واقعة على حدة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط وأفراد مباحث تموين الغربية من تحرير 126 محضرًا لمخالفات شملت عدة تجاوزات من بينها البيع بأسعار مرتفعة، وعدم وجود فواتير للبضائع، وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم تطبيق الموازين القانونية في المخابز البلدية والسياحية، ووجود بضائع منتهية الصلاحية.

 

وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات مدير أمن الغربية، ومحافظ الغربية، واصلت مباحث التموين شن حملاتها على المراكز والمدن داخل محافظة الغربية، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع احتكار السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع بيع المواد غير الصالحة للاستخدام، وضمان توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع، وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

مباحث التموين في محافظة الغربية رئيس مباحث تموين الغربية حملات على المخابز والمحلات والأسواق التحفظ على المضبوطات الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة غير صالحة للأستخدام الآدمي عدم وجود فواتير للبضائع مدير امن الغربية ومحافظ الغربية

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