الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 12 ألف صاروخ قبل بيعها للأطفال فى الغربية

صواريخ رمضان
صواريخ رمضان

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية شن حملتها التفتيشية المكثفة على المحلات والأسواق بدائرة المحافظة، لضبط المخالفات التموينية، ومنع بيع وتداول الألعاب النارية والضوئية والصواريخ، وذلك برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

واستمرت الحملات على المحلات التجارية لمكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ونجحت حملة تموينية من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع إدارة تموين طنطا، في ضبط مفرقعات ممنوع تداولها بالأسواق وتسبب الخطر العام، بإجمالي مضبوطات 1750 عبوة صواريخ ومفرقعات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، داخل محلين تجاريين ومكتبة وكشك، وتم إجراء المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما نجحت إدارة تموين المحلة الكبرى، بقيادة حازم طه، مدير إدارة المحلة الكبرى التموينية، في شن حملة تم خلالها ضبط 1550 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل لبيع الملابس الرياضية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.

وأعلنت مديرية التموين بالغربية عن تمكنها من ضبط 12 ألف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها في الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز ومدن المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

ووجّه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، كما وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

ضبط صواريخ وألعاب نارية في حملات علي مراكز ومدن محافظة الغربية حملتها التفتيشية المكثفة ضبط المخالفات التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية طارق رحمي محافظ الغربية إدارة تموين طنطا إدارة تموين المحلة الكبري

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