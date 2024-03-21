تحت مظلة التحالف الوطنى.. مطبخ أهل الخير: قصة رحمة ورعاية تصنع الأمل فى قلوب المحتاجين بالغربية

تنطلق من جمعية أهل الخير الخيرية، التابعة للتحالف الوطني للجمعيات الأهلية بمركز طنطا بمحافظة الغربية، روح العطاء والرحمة، من خلال مطبخ أهل الخير الذي يقدم وجبات يومية للمحتاجين والفقراء الأيتام، ويحرص على الوصول إلى أهم وأبعد الأماكن التي يتواجدون فيها داخل منازلهم.

ويعد مطبخ أهل الخير مبادرة إنسانية رائدة، حيث يتم إعداد وتقديم ما لا يقل عن 500 وجبة إفطار صائم يوميًا، وذلك حسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس أسامة الخياط، الذي أكد حرصهم في الجمعية على تلبية احتياجات المحتاجين، قائلًا: "نحن في مطبخ أهل الخير نعمل بكل تفانٍ وجهد لتقديم وجبات يومية للمحتاجين والفقراء، نؤمن بأن الرحمة والعطاء هما مفتاح الأمل في قلوبهم، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم الأساسية".

ويضم المطبخ فريقًا من الطباخين ذوي المهارات العالية، إلى جانب المتطوعين من الجنسين، الجميع يعملون بتفانٍ واجتهاد لتقديم أفضل المأكولات للمحتاجين، ويشدد "الخياط" ومجلس إدارته على أهمية الجودة والنظافة في عملية إعداد الطعام، قائلًا: "نحرص على استخدام مكونات نظيفة وذات جودة عالية في إعداد الوجبات، نحن نلتزم بأعلى معايير السلامة الغذائية، لضمان تقديم وجبات صحية ولذيذة للمستفيدين".

وتعمل جمعية أهل الخير تحت مظلة التحالف الوطني للجمعيات الأهلية، مما يعزز تعاونها مع مؤسسات أخرى، لتحقيق فاعلية أكبر في تقديم الخدمات الاجتماعية والإغاثية.

وشدد "الخياط" على أهمية الشراكات والتعاون في تحقيق الأهداف الإنسانية، قائلًا: "نحن نؤمن بأن التعاون هو أساس النجاح في تحقيق رؤيتنا، نسعى جاهدين لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأخرى والجمعيات الخيرية، لتحقيق أكبر فعالية وتأثير في خدمة المجتمع".

واضاف "الخياط" أنه لا يقتصر دور جمعية أهل الخير على مطبخ أهل الخير وتقديم الوجبات اليومية فحسب، بل تسعى أيضًا الجمعية لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمحتاجين والمستفيدين، حيث يمكنهم أن يجدوا الدعم والرعاية التي يحتاجونها، قائلًا: "نحن نهتم بصحة وسعادة المحتاجين بأكملها، ونسعى لتوفير بيئة مشجعة وداعمة تعزز رفاهيتهم العامة".

وبالإضافة إلى المطبخ، توفر الجمعية عيادات الإخلاص التخصصية التابعة لجمعية أهل الخير، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية بأسعار مخفضة، حيث يتم توفير الكشوفات الطبية بتكلفة 50 جنيهًا فقط لجميع التخصصات، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين.

وتضم الجمعية أيضًا دار المسنين، وهي منشأة تقدم رعاية وخدمات حياتية للرجال والسيدات من كبار السن. وتتكون الدار من 4 أدوار وتضم 32 سريرًا، وتوفر الدار رعاية صحية وتوفير المأكولات والمشروبات على مدار الساعة، بهدف تحسين جودة حياة المسنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

433622772_3713558598968241_7210508883124013552_n

434140881_3713558355634932_4762183847983391216_n

433603828_3713558272301607_562545228593226397_n

433610707_3713558198968281_9057808704592356604_n

433588670_3713558165634951_1158648393949406267_n

433527390_3713558122301622_7932245427335867421_n