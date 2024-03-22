الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة "الرضيعة" الضحية الثانية فى حادث قطار قطور بمحافظة الغربية

حادث قطار
حادث قطار

اتشحت مدينة قطور بالسواد، وذلك عقب وفاة الطفلة الرضيعة هاجر حسام أنور سليمان، في العقد الأول من عمرها، الضحية الثانية في حادث قطار مركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك بعد مرور 3 أيام من وفاة ابنة عمتها ملك رضا غنيم، 13 عامًا، الضحية الأولى في الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز قطور بورود إخطار من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بمصرع طفلة وإصابة أخرى رضيعة، بعد أن صدمهما القطار بمزلقان بمدينة قطور بمحافظة الغربية.  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مصحوبة بسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين الوصول لأهلها، والانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن واستلام الجثمان. 

وتم نقل الطفلة الرضيعة إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم لخطورة حالتها الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد أن أمضت ثلاثة أيام في غيبوبة كاملة.

وحسب تحريات مباحث مركز قطور، وشهود عيان، فإن الضحية الأولى، ملك رضا غنيم، التي تبلغ من العمر 13 عاما في المرحلة الإعدادية، كانت تحمل الطفلة الرضيعة أثناء عبورها شريط القطار، وفوجئت بالقطار أمامها، فألقت الرضيعة التي كانت تحملها من على كتفها بعيدًا عن القضبان، ولم تستطع النجاة بنفسها، فصدمها القطار وتوفيت على الفور.

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