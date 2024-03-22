خلال 48 ساعة.. تحرير 149 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 149 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية يتلاعبون في مواصفات الخبز، في جميع مراكز المحافظة، وذلك خلال 48 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في جميع مراكز المحافظة، وحررت 149 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

محافظ الغربية يشدد على استمرار الحملات التموينية

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

إحباط تهريب 9 أطنان دقيق مدعم بمحافظة الغربية

وفى سياق متصل، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من إحباط تهريب 9 طن دقيق مدعم

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبرئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

و وردت معلومات سرية بوجود سيارة تقوم بتحميل الدقيق البلدي المدعم استخراج.875٪ زنة 50 كجم بكميات كبيرة من محافظة كفر الشيخ، وتشكلت حملة تموينية بدائرة مركز طنطا، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعضوية أشرف شرف الدين مدير إدارة تموين مركز طنطا وأحمد الحوالة مدير الرقابة، ووضع أكمن ثابته ومتحركة على الطريق الدولي كفر الشيخ طنطا.



وقد أسفرت الحملة، عن ضبط 180 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5٪زنه الشيكارة 50 كجم ، بإجمالي تسعه طن وتم التحفظ على الدقيق والسيارة، وتسليم المتهم حضوريا للعرض على النيابة العامة.

وتم تحرير محضر جنح بالواقعة رقم /7907 لسنة 2024، جنح مركز طنطا والعرض على السيد وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات.