ضبط 13 ألف عبوة صواريخ ومفرقعات في حملة مكبرة بالغربية

شنَّت إدارة تموين زفتي، التابعة لمديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة على المحلات التجارية لمكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية، وتمكنت من ضبط مفرقعات ممنوع تداولها بالأسواق وتسبب الخطر العام، بإجمالي مضبوطات 2000 عبوة صواريخ ومفرقعات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وذلك بداخل محل للألعاب الألكترونية وكشك غير مُرخص، وتم مصادرة الصواريخ والألعاب النارية وتم إجراء المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت إدارة تموين بندر طنطا، من ضبط 6 محلات بينهم مكتبة ومحل بيع خردوات و3 محلات بقالة وكشك لبيع مستلزمات الأفراح، وتم ضبط بداخلهم 11 ألف عبوة صواريخ ومفرقعات وشماريخ مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، وتم إجراء المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حيث واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الغربية شن حملتها التفتيشية المكثفة على المحلات والأسواق بدائرة المحافظة، لضبط المخالفات التموينية، ومنع بيع وتداول الألعاب النارية والضوئية والصواريخ، وذلك برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

واستمرت الحملات على المحلات التجارية لمكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ووجّه محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، كما وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين بالغربية، وذلك عقب توجيهه لوكيل وزارة التموين ورؤساء المدن والأحياء، بتشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية؛ ومن رئاسة المدن والأحياء، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة.

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