الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 140 محضرا ورفع 292 حالة إشغال في حملة بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت شرطة مرافق الغربية، التابعة لمديرية أمن الغربية، عدة حملات على مراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، وذلك بهدف إعادة النظام والانضباط  في الشوارع والأسواق من أجل فرض النظام على الشارع بمحافظة الغربية ومنع كل التعديات.

استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع 

واستهدفت الحملات، المناطق التجارية وأسواق البيع في محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي أكد ضرورة استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

وقاد العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، وأسفرت الحملة التي نفذتها قوات المرافق والقوة الأمنية المصاحبة لها عن إزالة وتحرير 140 محضر إشغال طريق عام ورفع 292 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 3 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وإعلانات خشبية.

كما شملت المخالفات التي تمت رصدها من خلال الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل كافيهات ومحلات تجارية وباعة متجولين، وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وجرى أيضًا اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

مراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام

وعلى الصعيد ذاته، وجّه محافظ الغربية برفع الإشغالات مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع  المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات "الكافيهات" والمقاهي والأسواق، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

كما أكد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

تحرير 140 محضر إشغال طريق عام ورفع 292 حالة إشغال شرطة مرافق الغربية مديرية أمن الغربية إعادة النظام والانضباط بمحافظة الغربية ومنع كل التعديات تحسين المظهر الحضاري مأمور قسم المرافق رفع الإشغالات

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