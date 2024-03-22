الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

20 مخالفة ضد أصحاب المحلات في حملة مكبرة بالمحلة الكبرى

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

وجَّه اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، في محافظة الغربية، بشن حملة مكبرة لمراقبة الاسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم بالمدينة؛ للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، ومدى جودة المنتجات ومطابقتها  للمواصفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالاشتراك مع مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، ومديرية الطب البيطري بالغربية، وهيئة سلامة الغذاء بالغربية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر تموين عدم إعلان الأسعار، و5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و4 محاضر بيئة مخالفة اشتراطات بيئة.

كما تم إعدام كمية لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وكذلك تم إعدام مصنعات دجاج لتغيير خواصه الطبيعية، وغلق محل بيع لحوم مجمدة لمخالفته لطبيعة عمله، ووجود مخالفات ظاهرة في اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبناءً عليه تم استصدار قرار غلق المحل بالشمع الأحمر من قبل رئاسة المركز واللجنة الخماسية المشكلة من الإدارات المختصة.

وضمت الحملة نواب رئيس المدينة، ومدير إدارة الطب البيطري ببندر المحلة الكبرى، ومدير إدارة التموين بمدينة المحلة الكبري، ومفتشو الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى، ومدير الرقابة التجارية بإدارة تموين المحلة، ومفتشو هيئة سلامة الغذاء بالمحلة الكبرى.

وفي الإطار ذاته، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا بحضور الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق خلال شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة إلى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب محلات تجارية مختلفة بالمحلة الكبري المحلة الكبري الأسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية بالغربية مديرية الطب البيطرى هيئة سلامه الغذاء بالغربية اللجنة الخماسية المشكلة من الإدارات المختصة مزاولة نشاط بدون ترخيص

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