السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمركز خدمات مصر وطريق المعامل ومحور أم القرى

متابعة المشروعات
متابعة المشروعات

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بطنطا.

وبدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة استمرار الأعمال في محور "طريق المعامل" بميت حبيش والذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

واختتم المحافظ جولته، بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلًا عن تفقد توسعة مدخل قرية  اخناواي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال متابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، الذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية على طريق "طنطا- السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي بكوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

متابعة المشروعات
متابعة المشروعات
متابعة المشروعات
متابعة المشروعات
متابعة المشروعات
متابعة المشروعات
محافظ الغربية متابعة المشروعات مراعاة المواصفات الفنية مشروعات الرصف والتطوير بطنطا الخدمات الحكومية تقديم خدمة أفضل للمواطن طريق المعامل طنطا السنطة كوبري فاروق

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