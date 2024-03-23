رفع 350 طن قمامة ومخلفات من شوارع مركز ومدينة كفرالزيات

تابع المحاسب عادل داود، رئيس الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، الجهود المكثفة والمستمرة بالمجالس القروية، لأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات، ورفع كفاءة الطرق والشوارع، والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وحرصًا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وأوضح رئيس مدينة كفرالزيات أنه تمت متابعة جهود الوحدات القروية لمركز المحلة إلى جانب مجلس المدينة، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارات المكبس، والآلات والجرارات، من خلال القيام بأعمال جمع القمامة؛ حيث تم رفع 350 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة والقرى التابعة للمركز، بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة.

وأكد المحاسب عادل داود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالزيات، على ضرورة استمرار أعمال النظافة المكثفة والمستمرة يوميًا، خلال الفترة الصباحية والمسائية، والعمل على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة فى تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما تم تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بين بعض القري بالمراكز المختلفة، وأنه قد وجه جميع رؤساء المدن والأحياء، بالإضافة إلى نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد، بضرورة المتابعة اليومية لكل عمليات رفع القمامة من جميع أنحاء المدن والقري بالمحافظة، والاهتمام بتفاصيل نقلها والتخلص منها.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الغربية الثمانية نجاحًا كبيرًا في عملية رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمدن، في إطار سعي السلطات التنفيذية بالمحافظة، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على نظافة المدن والمراكز، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار القمامة المسببة للأمراض والأوبئة، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.