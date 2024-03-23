إيقاف 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بالغربية

نظمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملات متنوعة لضبط المخالفات، بينها حملة راجعت تراخيص البناء، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، بناء على توجيه من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي شدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراجعة تراخيص البناء وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

وتواصل محافظة الغربية تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في مراكز محافظة الغربية الثمانية، حيث استمر محافظ الغربية في إجراء اتصالات متتالية على مدار اليوم، لمعرفة كل التغيرات والعمليات التي قامت بها الوحدات المحلية بمختلف المراكز.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، المحاسب إبراهيم فايد، عن تمكن الحملة من إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأراضي المملوكة للدولة والبناء بدون ترخيص.

كما أعلن رئيس مجلس مدينة زفتى عن أن المجلس قد نجح في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

كما نجح مجلس مدينة كفرالزيات، بقيادة المحاسب عادل داود، في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالزيات من إيقاف 6 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات.