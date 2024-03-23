تحرير 91 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 91 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد مباحث تموين الغربية، بتحرير91 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

ونجحت الحملة التي شنتها مباحث التموين خلال الـ24 ساعة المنقضية، في ضبط مخالفات وتحرير محاضر للمخالفين وتحريز البضائع لحين العرض علي النيابة العامة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس هذه الضبطيات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وتأكيدًا على أن القوانين ستطبق بكل حزم على كل من يخالفها.

وكان اللواء حالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات مدير أمن الغربية، ومحافظ الغربية، واصلت مباحث التموين شن حملاتها على المراكز والمدن داخل محافظة الغربية، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع احتكار السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع بيع المواد غير الصالحة للاستخدام، وضمان توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع، وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.