السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

اجتماع محافظة الغربية
اجتماع محافظة الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، والعميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة بشهر رمضان المبارك، وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التوجيهات جاء أهمها توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، مع استمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولًا بأول، ورفع كل الإشغالات خاصة في محيط المساجد والمدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

وشدد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، الاهتمام بنظافة الترع والمصارف، مراجعة صيانة المعدات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء والإصلاح الفوري لها، متابعة الاستعدادات بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، متابعة تجهيزات صوامع وهناجر وشون على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، المتابعة الدورية للمشروعات من رؤساء المراكز والمدن، رفع درجة الاستعداد القصوى في الصحة والمرور والمرافق العامة في العشرة الأواخر من رمضان، تشديد الرقابة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المقدمة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، الإدارة العامة لأملاك الدولة، البنك الزراعي، المستشار القانوني للمحافظة.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
جانب من اجتماع محافظة الغربية
الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ نائب المحافظ حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم تكثيف حملات النظافة داخل القرى و الرد على الشكاوى الواردة رفع درجة الاستعداد القصوى بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مواد متعلقة

انتخابات نقابة المحامين بالغربية تشهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمركز خدمات مصر وطريق المعامل ومحور أم القرى

محافظ الغربية يوجه باستمرار مراقبة المواقف بمراكز المحافظة

إيقاف 14 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بالغربية

ترشيدًا للكهرباء.. صيانة أعمدة الإنارة وإزالة الوصلات المخالفة فى زفتى بالغربية

رفع 350 طن قمامة ومخلفات من شوارع مركز ومدينة كفرالزيات

تحرير 91 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

محافظ الغربية يتفقد موقفى الجلاء وقطور بطنطا

الأكثر قراءة

عاجل| بعد اتهامه بخيانة زوجته.. ماذا فعل الأمير ويليام بعد تشخيص "كيت" بالسرطان؟

عاجل.. مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عقب ظهور نتائج الأشعة.. طبيب «الشناوى» يحدد عملية جراحية لـ إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

متى يمرر "الكبار" فى مجلس الأمن مشروع وقف النار فى غزة؟

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى