انتخابات نقابة المحامين بالغربية تشهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية

أكد إيهاب إبراهيم زايد، امين عام نقابة المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، أن لجان انتخابات نقابة المحامين فتحت أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم مشيرا فى تصريحات لـ "الدستور" ان الانتخابات شهدت إقبال كبير على العملية الانتخابية.

ويقول علي صديق علي، وكيل النقابة الفرعية بشرق المحلة الكبري،يتطلع المحامون إلى انتخاب قيادة قوية وفاعلة تعمل على تعزيز مكانة المحاماة في المجتمع وحماية حقوق المحامين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، كما يأملون في تعزيز التعاون مع السلطة القضائية والعمل على تطوير القطاع القانوني في مصر، مؤكدًا ان كل لجنة سيتم الفرز فيها ويتم تجميع الأصوات فى اللجنة العليا فى المحكمة.

فيما يقول احمد السباعي، محام من الغربية، يعتبر الاختيار الديمقراطي لأعضاء النقابة العامة فرصة للمحامين للمشاركة في صنع القرار وتحديد مستقبل النقابة، ومن المهم أن يستغل المحامون هذه الفرصة ويدلوا بأصواتهم في الانتخابات لضمان تمثيلهم الفعال والشفاف في الهيئات النقابية.

بينما قال أحمد الوشاحي، محام من الغربية، تعتبر انتخابات نقابة المحامين فرصة هامة للمحامين للمشاركة في تحديد مستقبل مهنتهم والعمل على تعزيز دورها الهام في المجتمع، ومن المهم أن تكون هذه الانتخابات مثالًا للديمقراطية والشفافية والتنافس الصحي، وأن يتم اختيار أعضاء النقابة العامة بناءً على الكفاءة والتزامهم بمبادئ المهنة وخدمة المهنة والمجتمع بشكل عام.

مضيفًا أنه من المتوقع أن يواصل المحامون العمل بتعاون وتعاضد لتحقيق أهداف النقابة وتطوير قطاع المحاماة في مصر.

عملية التصويت وفرز الأصوات

يذكر انه بعد انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية وتشكيل الهيئات النقابية الجديدة، وشهدت لجان التصويت في مقر نقابتي المحامين الفرعية بمحكمتي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم السبت، انطلاق عملية التصويت لانتخاب أعضاء النقابة العامة على مقعد محكمة استئناف طنطا، وقد توافد المئات من المحامين للمشاركة في هذا السباق الهام.

ويتنافس في هذه الانتخابات بالغربية، ما يقدر بـ19 مرشحًا تحت إشراف قضائي كامل، وتم تأمين الخدمات الأمنية لضمان استمرارية العملية الانتخابية بشكل سلس وآمن.

ويعمل أنصار ومؤيدو المرشحين على دعمهم بشكل إيجابي من خلال توزيع مطبوعات وبروشورات تحث على المشاركة الفاعلة في التصويت وتعزز الديمقراطية وتجنب التناحر.

فعاليات التصويت تشمل انتخاب النقيب العام و28 عضوًا في المجلس، وتم تعيين 488 لجنة على مستوى الجمهورية للإشراف على عملية التصويت، تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة، يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا بينهم النقيب الحالي عبد الحليم علام والنقيب السابق سامح عاشور، أما المقاعد الأخرى في المجلس فتتنوع بين مختلف المحاكم والمدن المصرية.

من المقرر أن تستمر عملية التصويت التي انطلقت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، وسيتم بدء عملية فرز الأصوات بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، ومن المعروف أن عدد الناخبين المقيدين في الكشوف يبلغ 322152 عضوًا.

وتعد نقابة المحامين المصرية منظمة مهنية هامة، حيث تضم 37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، وتعد الانتخابات الحالية فرصة لتحديث وتجديد هياكل النقابة وتمثيل مصالح المحامين وتعزيز الشفافية والديمقراطية في العمل النقابي، ويتوقع أن تكون الانتخابات معركة قوية وتنافسية بين المرشحين، حيث يسعون جميعًا إلى تمثيل وتعزيز مصالح المحامين وتعزيز قيم العدالة والديمقراطية في النقابة.



إنتخابات نقابة المحامين