محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحطة البيض وتطوير عمارات الأوقاف بالعجيزي

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مسائية تابع خلالها مستجدات الأعمال بمشروعات طنطا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تابع المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكنًا حضاريًا بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على مساحة 2،3 فدان ة وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و9 أدوار علوية) وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.

بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع امام عمارات العجيزي ، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع،وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.