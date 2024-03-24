الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط سجائر مجهولة المصدر فى حملة لمديرية تموين الغربية بالمحلة الكبرى

سجائر
سجائر

تمكنت إدارة تموين مركز المحلة الكبري، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط كمية سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير، في حملة تموينية مكبرة بالأسواق، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية.

وشدد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على ضرورة تشديد الرقابة على كل المخابز، والأسواق، ومحلات الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، وسلامة المعروض، ومطابقته الشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

كما رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية مخابز مخالفة وتحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضمنت فعاليات الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المحلات التجارية والمخابز  والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، فى مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 12 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

من جهته، شدد المحافظ على استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، والالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، والاهتمام بنظافة الترع والمصارف، ومراجعة صيانة المعدات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء والإصلاح الفوري لها، متابعة الاستعدادات بالمراكز التكنولوجية لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

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