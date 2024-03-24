ضبط 10500 صاروخ وألعاب نارية محظور تداولها في الغربية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة تفتيش مكثفة على المحلات والأسواق بدائرة المحافظة، لـضبط المخالفات التموينية، ونجحت الحملة في مصادرة كمية كبيرة من الصواريخ والألعاب نارية، محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مركز ومدينة طنطا.

ووجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأحمد مسعد أبوزيد، مدير عام التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء شاهين، مديرة الرقابة التجارية، والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية محمد فوزى وأحمد فاروق.

كما وجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر زفتي بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وأسامة سعد، مدير إدارة تموين زفتي، وأحمد عباس، مديرة الرقابة التجارية بزفتي، والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية بزفتي.

ضبط 4500 صاروخًا وألعابًا نارية محظور تداولها

وأسفر التفتيش عن ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل محل بقالة ومكتبة، تقدر بكمية قدرها 4500 صاروخًا وألعابًا نارية محظور تداولها، بعدد 2 محضر.

ضبط 2000 من الصواريخ ومفرقعات وألعاب نارية قي كفر الزيات

وكذلك شنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بقيادة عادل داود، حملة على المحلات التي تبيع الصواريخ والألعاب النارية، ونجحت الحملة في ضبط 2000 من الصواريخ ومفرقعات وألعاب نارية مختلفة داخل أحد المحال التجارية بنطاق مدينة كفرالزيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستمرت الحملات على المحلات التجارية لمكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

ووجّه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين، كما وجّه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.