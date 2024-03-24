الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

غرس 220 شجرة مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أكد المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، غرس 220 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك استمرارًا لـ حملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة زفتي، أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية، بحيث تكون مناسبة للمنطقة وتستطيع تحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، ومن المتوقع أن تسهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، وخلق بيئة صحية مريحة للسكان.

وتعد هذه الجهود جزءًا من الالتزام بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، وتأتي في إطار المشاركة الفعالة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويعكس هذا العمل التزام الجهات المحلية بتنفيذ توجيهات الحكومة والعمل على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

مضاعفة نصيب الفرد

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جهته أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن مبادرة "100 مليون شجرة" تشكل خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وأن توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، دائمًا أن تستمر الجهود المبذولة لزراعة المزيد من الأشجار في جميع أنحاء المحافظة، بهدف خلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة، وذلك سعيًا لمصر الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هذه المبادرة الرئاسية إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة، وستسهم في الحفاظ لهم على البيئة.

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