الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ثلج وبرق ورعد.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة الغربية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

تعرضت محافظة الغربية، لموجة من الطقس السيئ، حيث شهدت هطولًا للأمطار الغزيرة التي وصلت لحد الثلوج، وشُوهد البرق وسُمع الرعد، وذلك على كافة أنحاء المحافظة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بجميع مناطق المحافظة وإزالة آثار المياه من الشوارع.

إجراءات محافظة الغربية لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة

وفي استجابة سريعة وحرصًا على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة، وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جميع أجهزة المحافظة والأجهزة المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية. وفي ضوء ذلك، تم نشر معدات وسيارات شفط المياه في جميع الشوارع والمناطق لإزالة تجمعات المياه بشكل فوري، إضافة إلى مراقبة الموقف في كل المناطق والقرى والمدن.

 

وأكد محافظ الغربية على أهمية استمرار جهود شفط المياه من الشوارع والميادين، خاصة في المناطق التي تضررت بشكل كبير من هطول الأمطار، وشدد على ضرورة تنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المصالح الحكومية وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية، للتأكد من سلامة البنية التحتية والحد من التأثيرات السلبية للأمطار.

 رفع حالة الطوارئ في المحافظة

وأعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أنه تم تنسيق الجهود مع شركة مياه الشرب وفروعها للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالأمطار، وتم توجيه سيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة، والمرور على صفايات الأمطار، وتنفيذ متابعة ميدانية لحالة الشوارع والطرق، كما تم التأكيد على جاهزية المعدات والأفراد للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

 تفعيل دور غرفة العمليات في التنسيق بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في جميع القرى والمراكز

من جهته، أصدر محافظ الغربية توجيهات مسبقة لمساعديه بضرورة توفير الرعاية والاهتمام بمصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات في التنسيق بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي في جميع قرى ومراكز المحافظة، وتم التأكيد على تخصيص سيارات وعمال إضافيين للتعامل مع أي مشكلات محتملة ومعالجتها بسرعة وفعالية.

وأعرب المحافظ عن استعداد غرفة العمليات المركزية لاستقبال البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية. وأكد أن غرفة عمليات المحافظة تعمل بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي أزمة طارئة تحدث، وتم تخصيص رقم هاتف خاص (0403341233) لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتجمعات مياه الأمطار، وذلك للتأكد من تلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات المحلية في محافظة الغربية على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وذلك من خلال التعامل الفعال مع الظروف الجوية السائدة، وتعكس تلك الجهود التزام الحكومة المحلية بتقديم الخدمات العامة بشكل متميز وفعال، والتعامل السريع والفعال مع المشكلات والتحديات التي تواجهها المحافظة.

وتم توجيه الدعوة للمواطنين للتعاون مع السلطات المحلية والإبلاغ عن أي حالة طارئة أو تجمع لمياه الأمطار، وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة المناطق التي يعيشون فيها، كما تم تأكيد التزام السلطات المحلية بمواصلة العمل والتنسيق المستمر للتأكد من توفير الخدمات العامة وحماية البنية التحتية في ظل تغيرات الطقس المحتملة في المستقبل.

 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد كما يلي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15.

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية
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