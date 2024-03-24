الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: متابعة يومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى معارض "أهلا رمضان"

أهلا رمضان في محافظة
أهلا رمضان في محافظة الغربية

تشهد معارض "أهلًا رمضان" البالغ عددها 23 معرضًا بمدن وقرى محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين علي شراء جميع أنواع السلع المخفضة السعر، بعد توفير كميات كبيرة من هذه السلع بنسبة تخفيض تصل من 20% إلي 30%، وكذلك الإقبال على شراء اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، والأسماك،  والسكر المخفض الذي يتم بيعه بمبلغ 27 جنيهًا للكيلو، مع وجود رقابة شديدة على هذه المعارض لضمان توافر جميع السلع، والالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتابع بصفة دورية معارض أهلًا رمضان، لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتخفيف من الأعباء المالية على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن المعارض تم إقامتها فى إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين محافظة الغربية، والغرفة التجارية، ومديرية ومباحث التموين.

وأضاف رحمى، أنه يحرص على الاطمئنان على أسعار السلع المقدمة بالمعرض كـ(السكر، الزيت، السمن، الأرز المكرونة، الدقيق، الخضروات والفواكه ومختلف المنتجات) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المعارض تتضمن جميع أنواع السلع، بالإضافة إلى السلع الاستراتيجبة السابق ذكرها، مثل البقوليات والجبن  واللحوم والدواجن والأسماك والتمور وقمر الدين والمشروبات والعصائر، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف رحمي، أن تشغيل معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، على أنه يشدد دائمًا على النظافة والمتابعة اليومية للمنافذ ومقارنة أسعارها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

معارض اهلا رمضان شراء جميع أنواع السلع المخفضة تخفيض تصل من 20 إلي 30 الالتزام بالأسعار المعلنة خلال شهر رمضان المبارك تنفيذ مبادرة أهل ا رمضان تحت رعاية رئيس الجمهورية أسعار السلع المقدمة بالمعرض مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات السكر المخفض

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