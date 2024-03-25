جريمة بشعة.. قتلت صديقتها لسرقة مصاغها بالمحلة الكبرى

شهدت قرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، جريمة قتل بشعة هزت المجتمع المحلي، فقد قامت سيدة بقتل جارتها وسرقة مشغولات ذهبية من منزلها، مما أثار استياء وذهول الأهالي.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز المحلة الكبرى، يفيد ورود بلاغ يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة في داخل منزلها، وذلك بعد تعرضها للضرب على رأسها بوحشية، وعلي الفور هرعت قوات الشرطة مدعومة بالإسعاف لمكان الحادث للتحقيق في الأمر.

وتبيّن أن الضحية تدعى الحاجة جملات، كانت في العقد السابع من عمرها، فارقت الحياة بشكل مأساوي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل جارتها، وتبين أيضًا أن القاتلة كانت صديقة الضحية وقد استضافتها الأخيرة في منزلها وتعاطفت معها.

وفي تفاصيل القضية، وحسب الجيران وتحريات المباحث، أن الجانية انتظرت حتى انتهاء وجبة الإفطار التي تناولتها الضحية، ثم فاجأتها وقامت بضربها بعصا حديدية على رأسها بشكل مباغت، مما أدى إلى سقوطها مغشيًا عليها وسط بركة من الدماء، بعد ذلك، قامت الجانية بسرقة المشغولات الذهبية من منزل الضحية، والتي كانت تعتبر تراثًا عائليًا ذو قيمة عالية.

وأكد جيران الضحية، أن الضحية منذ عدة سنوات وهي تعطف علي المتهمة وتستضيفها هي وأولادها في بيتها؛ نظرًا لإقامتها بمفردها بعد أن تزوج أبناؤها جميعًا، وأن المتهمة دائمًا ما كانت تتحدث عن كرم السيدة الضحية معها وكم من مواقف ساندتها فيها، مؤكدين تعجبهم مما حدث.

تبين أن المتهمة لديها خمسة أبناء وزوجها مسجون بحكم قضائي نهائي، وكانت جارة للضحية لمدة تزيد علي 20 عامًا، تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهمة بعد تحريات مكثفة، واعترفت بارتكابها الجريمة البشعة، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديمها للمحاكمة.