رفع 208 حالات إشغال خلال حملات لمواجهة التعديات والإشغالات فى الغربية

قامت شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدات المحلية وأجهزة الأمن بتنفيذ حملات مكبرة لمواجهة التعديات والإشغالات في مختلف أنحاء المحافظة، وقاد الحملة العميد عبد القادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بناءً على تعليمات المحافظ الدكتور طارق رحمي ومدير أمن الغربية اللواء خالد عبد السلام، وذلك في إطار جهود الحفاظ على النظام والانضباط العام في محافظة الغربية.

وتهدف هذه الحملات إلى استعادة النظام والانضباط في المناطق التجارية وأسواق البيع بالمحافظة، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأماكن العامة وقد تم خلال هذه الحملات رفع 208 حالات إشغال تم رصدها وتوثيقها، وتم إيداعها في ديوان عام المحافظة ومقرات مجلس المدن والأحياء.

وتركزت جهود الحملات على مكافحة التعديات والإشغالات في المناطق التجارية والأسواق بالمحافظة، ووقد تم اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية.

أبرز المخالفات التي تم رصدها

وقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها من خلال هذه الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل بعض الكافيهات والمحلات التجارية والباعة المتجولين. وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

تحرير 140 محضر إشغال طريق عام

وتم أيضًا إزالة وتحرير 140 محضر إشغال طريق عام متنوعة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على سلامة الطرق وسهولة الحركة المرورية ومنح المواطنين فرصة لاستخدام الأرصفة والشوارع، وتأتي هذه الجهود في سياق العمل المستمر لتحسين البيئة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين والزوار.

تعكس هذه الحملات التزام الوحدات المحلية، وشرطة المرافق، بمكافحة التعديات والإشغالات غير القانونية، وتعزز الشعور بالأمان والراحة لدى المواطنين، في محافظة الغربية، كما تعمل على تعزيز التوعية وتطبيق القوانين المتعلقة بالتعديات والإشغالات، وتهيب السلطات بالمواطنين والأفراد المعنيين بضرورة التعاون والامتثال للقوانين والتعليمات الصادرة بهدف المحافظة على النظام والانضباط وتوفير بيئة حضرية مرتبة ومنظمة.