الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أب يعذب طفلته حتى الموت في الغربية

جثة طفلة
جثة طفلة

في واقعة صادمة ومأساوية، تجرد أبٌ وأمٌ من إنسانيتهما في مركز قطور بمحافظة الغربية، حيث اقترف الأب جريمة قتل بحق ابنته الصغيرة، وقامت الأم بمساعدته في التستر على الجريمة، وقد وقعت الحادثة في شهر رمضان الكريم، ما زاد من ردود الفعل الاستنكارية والغضب.

وفقًا للتحقيقات التي قامت بها وحدة مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد محمد عاصم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، تبين أن الأب الذي يعاني من إدمان المخدرات، عذب ابنته البالغة من العمر عامين حتى الموت، وبعد ذلك، قامت الأم بوضع جثة الطفلة داخل حقيبة وألقتها في مجرى مائي بترعة القاصد.

وعندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا بالحادثة من مأمور مركز قطور، قرر تشكيل فريق بحثي سريع للتحقيق في الواقعة، بقيادة العميد محمد عاصم، رئيس المباحث الجنائية بالغربية، وباشرت فرق المباحث عملية التحري، حيث توصلت إلى تأكيد وقوع الجريمة وتورط الأب والأم فيها.

وأظهرت التحريات أنه بفضل جهود فرقة الإنقاذ وبمساعدة المواطنين، تم انتشال جثة الطفلة من المجرى المائي، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيق في الجريمة.

وتم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، حيث سيتم إجراء التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة وجمع المزيد من الأدلة الجنائية،  ومن بعدها سيتم تسلم الجثة لذويها لدفنها بعد استصدار التصريح اللازم للدفن.

وطالب أهالي مركز قطور أن يتم محاسبة المتسببين في هذه الجريمة وتطبيق العقوبات اللازمة والمنصفة للحد من حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل.

الضحية
مركز قطور بمحافظة الغربية وقعت الحادثة في شهر رمضان ردود الفعل الاستنكارية والغضب التستر على الجريمة مدير امن الغربيه

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