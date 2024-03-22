بعد تحريك الأسعار.. تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

أعلن الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، موجهًا بضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة.

وطالب رحمي، المواطنين، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على أرقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنة من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧).

ووجَّه محافظ الغربية، مديرية التموين، بالمتابعة الدورية على مدار الساعة؛ لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.