الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد جراجات كفر الزيات وطنطا ويوجه بتنفيذ خطة إخلاء تدريبية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية لتفقد جراجات كفر الزيات وحي أول وثان ومركز طنطا لمتابعة موقف المعدات الهندسية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

المحافظ تابع  أداء عمل السيارات ومعدات النظافة وشفط مياه الأمطار

وتابع محافظ الغربية خلال جولته أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ  داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيرًا إلى أن الخطة المقرر تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

رحمي يكرم أهالي الشهداء ويوجه لهم تحية اجلال وتقدير

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قد شهدا الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا، واللواء أ.ح دكتور محمد الهمشرى نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقًا ومستشار الأكاديمية حاليًا، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.

محافظ الغربية إطار المتابعة الميدانية المستمرة التحديات والمشكلات بتنفيذ خطة اخلاء والحالات الطارئة

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