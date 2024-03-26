قرار جديد ضد "مدمن" وزوجته قتلا ابنتهما الرضيعة في الغربية

قررت نيابة قطور بالغربية، حبس مدمن مخدرات وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل ابنتهم ووضعها فى شنطة وإلقائها فى مياة المرشحة بطنطا.

كان أب أقدم على إنهاء حياة ابنته بالاعتداء عليها حتى الموت، وحملتها الأم داخل شنطة وألقتها فى مجرى مائي بترعة القاصد.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عاصم، مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة طفلة رضيعة داخل شنطة ملقاة داخل مجرى مائي بترعة القاصد.

كشفت التحريات أن وراء الواقعة أب مدمن اعتدى على ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر عامين حتى فارقت، وأكدت أن رجال وحدة الشهيد أحمد منسى للغوص والإنقاذ ودعم مؤسسات الدولة بقيادة القبطان وائل شعبان، تمكنت من انتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.

بسبب تسرب غاز الساخن: مصرع زوجين داخل منزلهما بقطور

شهدت قرية كفر بلضم التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية مصرع زوجين داخل منزلهما.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الاهالي بمصرع زوجين داخل منزلهما بكفر بلظم.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين من التحريات الأولية أن الزوج يدعي"أحمد محمد سلام" والزوجة تدعي"هدي توفيق عبدالواحد"، وتم نقلهم إلى مستشفى قطور العام لمحاولة أنقاذهما ولكن فشل محاولات إسعافهما، وتم التحفظ على الجثماين بمشرحة المستشفي تخت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثماين إلى ذويهما للدفن.

حرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.