الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس 4 عاطلين ضبط بحوزتهم 92.5 كيلو "حشيش" مخدر غرب الإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة عدد 92.500 كيلو من مخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، لأحدهم معلومات جنائية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، مُتخذين دائرة قسم شرطة أول العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين واستهدافهما وتم القاء القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بترويجها، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للتواصل مع عملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حشيش غرب الاسكندرية نيابة العامرية أمن الأسكندرية الإجراءات القانونية الأمن الوطني الامن

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