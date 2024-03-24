الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رغم سقوط أمطار "عوة".. انتظام أعمال الملاحة البحرية بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، عن انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة، وتداول البضائع، واستمرار فتح البوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالرغم من سقوط أمطار بالتزامن مع نوة "عوة"، واتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائي والأرضي.

اتخاذ الإجراءات التأمينية

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.

متابعة الرصدات الجومائية

بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم، وجرى التنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا، وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والاتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد، واستعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، واستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أي بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم، والتأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.


كانت قد شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على كل أنحاء المحافظة، صحبتها ضربات رعد قوية، وذلك بالتزامن مع نوة عوة، آخر نوات الشتاء على عروس البحر المتوسط.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية تشهد اليوم أمطارًا متفاوتة الشدة، قد تزيد شدتها على بعض المناطق مع تقدم ساعات النهار، مع غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة العالية التي تؤدي إلى سقوط أمطار وحجب أشعة الشمس.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد تم رفع درجة الاستعدادات، ونشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، كما يتم إيقاف الإجازات وبدل الراحات.

 

الملاحة البحرية فتح البوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة العوة سقوط أمطار ميناء الإسكندرية

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