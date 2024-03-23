حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه عن طريق النصب فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسل مبلغ 3 ملايين جنيه، عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المُسلَّح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الممتلكات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المُسلَّح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

وكشفت التحريات عن أن تلك الممتلكات قُدِّرَت بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.