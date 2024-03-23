السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه عن طريق النصب فى الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حجز عاطل على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسل مبلغ 3 ملايين جنيه، عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المُسلَّح، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الممتلكات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المُسلَّح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

وكشفت التحريات عن أن تلك الممتلكات قُدِّرَت بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق نصب بالاسكندرية المواطنين النيابة العامة

مواد متعلقة

التحقيق مع عاطلين لسرقة حساب فيسبوك الخاص بالمواطنين في الإسكندرية

الإعدام شنقًا لعامل خطف طفل وتعدى عليه داخل عقار مهجور بالإسكندرية

النيابة تُحقق فى مصرع شخصين على الطريق الساحلى الدولى

مصرع شخصين فى حادث تصادم بالإسكندرية

إحالة أوراق متهم قتل جارته وقطعها 7 أجزاء إلى المفتي في الإسكندرية

النيابة تطلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة على طريق الخدمات بالإسكندرية

انقلاب سيارة نقل بطريق الخدمات بالإسكندرية الصحراوي

برلمانى: توجيهات الرئيس السيسى تؤكد دور مصر فى دعم الفلسطينيين وحماية قضيتهم

الأكثر قراءة

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

روسيا تكشف أعداد ضحاياها من الأطفال فى الهجوم الإرهابى عليها

عاجل| روسيا تعتقل بعض من منفذي عملية موسكو الإرهابية وتكشف عن تحذير واشنطن

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى قاعة للحفلات قرب موسكو إلى 62 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟