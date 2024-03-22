التحقيق مع عاطلين لسرقة حساب فيسبوك الخاص بالمواطنين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطلين علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على الرقم المُشار إليه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

رصد تضرر أحد الأشخاص من سرقة حسابة

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه على موقع "فيسبوك" وإرسال رسائل نصية بطلب تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف مُحدد.

وبالفحص والمعاينة تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين عاطلان، وتم عمل كمين والقي القبص عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 6 هواتف محمولة و26 شريحة هاتف محمول و6 حافظة "خطوط هواتف محمولة" فارغة ومبلغ مالى.

طلب مبالغ مالية

كشفت التحقيقات قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على الرقم المُشار إليه، وقاما بإرتكاب عدد 14 واقعة مماثلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية عن طريق الدفع الالكتروني بعد ايهامهم أنه له القدرة علي توفير أسلحة بيضاء وترويجها علي موقع التواصل الاجتماعي "التيك توك" مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الانتر نت، يفيد برصد أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك" يقوم عاطل من خلاله بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء، ومحاوله بيعها إلى عملائه مقابل مبالغ مالية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين انه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول.

بفحص الهاتف المحمول فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه، وبمواجهته أقر باضطلاعه بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بمقابل مادى، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.