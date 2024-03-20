مصرع شخصين فى حادث تصادم بالإسكندرية

تسبب تصادم سيارة نقل ثقيل "مقطورة" وسيارة ملاكي، في مصرع شخصين بالطريق الساحلي الدولي، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وتم نقلهما إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي، نزلة كوبري وادي القمر بدائرة القسم، ووجود متوفين.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم (س.ن.ف 7391) ورخصة تسيير المقطورة منتهية، قيادة "محمد.أ.ح" 58 سنة، سائق ومقيم دائرة القسم، والسيارة رقم س.ر.ف 3783 ملاكى رخصة سارية قيادة محمد.ع.م، 67 سنة على المعاش.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء سير السيارة الملاكي بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لإنحرافها واصطدامها بالسيارة النقل الثقيل، ثم اصطدمت بالحاجز الخرساني يمين الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي ومرافقه، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة بمستشفى العجمي العام والرئيسي الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السيارتين، وإزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.