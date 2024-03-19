انتظام الملاحة واستمرار فتح البوغاز بميناءى الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن انتظام حركة الملاحة البحرية أمام السفن القادمة والمغادرة، وتداول البضائع، واستمرار فتح البوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة على الرغم من سقوط أمطار بالتزامن مع نوة "الشمس الكبرى"، واتخاذ كل التدابير اللازمة من رصدات جومائية وتأمين المسطحين المائي والأرضي.

اتخاذ الإجراءات التأمينية

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

إضافة إلى ذلك، المتابعة المستمرة لحالة الطقس وتحديث الرصدات الجومائية بشكل منتظم، والتنبيه على التوكيلات الملاحية بالتأكيد على ربانية السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومتابعة جميع السفن المتواجدة بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة رداريًا ولاسلكيًا وباستخدام أحدث أجهزة التتبع والاتصال الإلكترونية ببرج الإرشاد، استعداد الوحدات البحرية التابعة لهيئة الميناء من قاطرات ولنشات إرشاد للتحرك السريع في حالة الحاجة، واستعداد مركز العمليات بالميناء لتلقي أي بلاغات أو إخطارات على مدار الساعة طوال اليوم، والتأكد من إحكام رباط السفن على الأرصفة.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المدينة بدأت منذ أمس الإثنين، وذلك بالتزامن مع نوة الشمس الكبرى.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق وخاصة شمال وغرب المحافظة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها من 30-35 كم / ساعة على فترات متقطعة، كما أوضحت استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على المدينة.

كما نشرت شركة الصرف الصحي معداتها في كل أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار الغزيرة المتواصلة التي سقطت على الإسكندرية.

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أكد نافع رفع درجة الاستعداد اعتبارا من صباح الثلاثاء، وانتشار السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

وأشار إلى التشديد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.