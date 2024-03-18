استمرار الأمطار متفاوتة الشدة بالإسكندرية.. والمحافظة تكثف التواجد الميدانى

واصلت أمطار نوة الشمس الكبرى اجتياح الإسكندرية، حيث شهدت مناطق شرق ووسط المدينة أمطارا بين متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، فيما تعرضت مناطق أحياء المنتزه أول وثاني لأمطار خفيفة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.



وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن مناطق محطة الرمل والإبراهيمية، ومحرم بك وسموحة، وشارع أبوقير وقناة السويس، شهدت أمطارًا بين متوسطة وغزيرة، فيما كانت الأمطار خفيفة في مناطق سيدي بشر والعصافرة والمندرة أمطارًا خفيفة.



ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، معداتها، منذ إعلان حالة الطوارئ السبت الماضي وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم نشر 180سيارة ومعدة في كافة أنحاء المحافظة، مع تواجد جميع العاملين ورؤساء القطاعات في حالة تأهب استعدادا للتقلبات الجوية المصاحبة لنوة الشمس الكبرى.



وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، عن أنه بناءً على توقعات هيئة الأرصاد ترفع درجة الاستعدادات، ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، كما يتم إيقاف الإجازات وبدل الراحات.



وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقى شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

استعدادات محافظة الإسكندرية للنوة الشمس الكبرى

من جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وأكد الشريف، أنه يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، كما تنشر المحافظة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

امطار الإسكندرية

امطار الإسكندرية

امطار الإسكندرية

امطار الإسكندرية

امطار الإسكندرية

امطار الإسكندرية