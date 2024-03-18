الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أمطار رعدية على محافظة الإسكندرية بالتزامن مع "نوة الشمس الكبيرة"

أمطار غزيرة على الإسكندرية
أمطار غزيرة على الإسكندرية

شهدت الإسكندرية، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على مختلف مناطق المحافظة، وغطت الغيوم سماء المدينة، وذلك بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية، ونوة الشمس الكبيرة التي تتعرض لها عروس البحر المتوسط.


وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن الأمطار تساقطت على أنحاء المحافظة واختلفت شدتها من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة،  مع نشر كافة معدات وسيارات  الشركة وعددها 180سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة وخاصة النقاط الساخنة.

 

وكان قد أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ  بالشركة منذ صباح السبت الماضي استعدادا لسقوط الأمطار، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وقال "نافع"  أن بناءً على توقعات هيئة الأرصاد ترفع درجة الاستعدادات، ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، كما يتم إيقاف الإجازات وبدل الراحات.


وشدد رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقى شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

 

واستعدت محافظة الإسكندرية للنوة برفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه يتم عقد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، خلال النوة، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.

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محافظة الاسكندرية سقوط أمطار الأرصاد الجوية نوة الشمس الكبيرة أمطار رعدية

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