ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

إنتظمت حركة التداول والملاحه بالهيئه العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2404 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات.

تداول سلع استراتيجية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله، فتم تداول 112 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

الالتزام بالصحة والسلامة المهنية

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كانت قد شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 62 سفينه في 48 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 4333 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 209 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.