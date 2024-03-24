الأحد 24 مارس 2024
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لخلافات زوجية.. التحقيق مع سائق قتل زوجته بسكين المطبخ بالإسكندرية

سكين
سكين

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل الشقة سكنهما بمنطقة أبويوسف بسبب خلافات زوجية بينهما على إثرها تعدي عليها بسكين المطبخ فى عنقها ووفاتها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمقتل سيدة

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بوجود مشاجرة ومتوفاة داخل شقة بعقار بشارع عصمت هانم بمنطقة أبويوسف دائرة قسم الشرطة.

انتقال رجال الشرطة لمكان الواقعة

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها شيماء.ا.م، 42 سنة ربة منزل، مسجاة بأرضية صالة الشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعقار محل الواقعة، وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدى كامل ملابسها، ووجود سلاح أبيض، سكين مطبخ كبير الحجم، مغروس بعنقها من الناحية اليسرى، وغارقة فى الدماء.

نتائج التحريات

كشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفاة وزوجها مجدي ع.م.، 62 سنة، سائق، قبل انطلاق مدفع الإفطار، حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، تطورت لمشاجرة على إثرها استل الزوج سكين المطبخ وسدد لها طعنة بالعنق والتي أودت بحياتها في الحال.

القبض على المتهم

تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم بمعرفة ضباط مباحث القسم عقب مغادرة الشقة فور ارتكابه الجريمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق سائق قتل زوجته بسكين المطبخ خلافات الزوجية بالاسكندرية نيابة الدخيلة

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