الإعدام لنجار مسلح متهم بقتل زوجته فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافى رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم " ع.ا.ا" بالإعدام شنقًا عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، لاتهامه بقتل زوجته، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور علي جثة المجنى عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى وجود خلافات بين المتهم " ع.ا.ا" نجار مسلح وبين المجني عليها "ه.ع.ال" ربة منزل زوجته، فتولدت لدى المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها.

وأخذت تلك الفكرة تراوده لمدة ساعتين عند تواجده بمفرده بالمسكن، وما أن عادت المجني عليها إلى الشقة، وعندما استلقت على فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهما فاستهل المتهم سلاحًا أبيض سكينًا محتفظًا بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنة استقرت من ناحية الظهر، وعندما حاولت الاستغاثة تعدي عليها بآلة حادة حتى استقرت برأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة.