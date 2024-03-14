جنايات الزقازيق: السجن المؤبد لقاتل والده الكفيف فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة اليوم الخميس بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة والده الكفيف داخل مسكنه بقرية شوبك بسطة بدائرة مركز شرطة الزقازيق في القضية رقم 35961 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2023 بالسجن المؤبد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال شخص كفيف يبلغ من العمر 72 عامًا، مقيم بقرية شوبك بسطة بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة شابًّا يدعى "السيد م"، فنى ثلاجات، ابن المجني عليه، لسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته لمروره بضائقة مالية، كما تبين أن المتهم لا يعاني أي أمراض نفسية وعقلية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.