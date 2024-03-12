الثلاثاء 12 مارس 2024
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل شرع في قتل محاسب بالمرج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في قتل محاسب وسرقة هاتف المحمول بمنطقة المرج.

 تفاصيل الواقعة

وأسندت النيابة العامة تهمة الشروع في قتل المجني عليه ح.ا محاسب، حيث قام المتهم م.ش م، عاطل ومقيم بذات المنطقة إيقاف المجني عليه لسرقته، وعندما رفض إخراج ما معه أخرج المتهم سلاح ناري وأطلق عليه السلاح حتى فقد المجني عليه وعيه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفيات، وبانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأقوال المجني عليه تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة المرج الشروع في قتل محاسب

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