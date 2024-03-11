حبس متهمين حاولا ترويج حشيش واستروكس في المرج

قررت نيابة المرج، اليوم، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمحيط منطقة المرج والخصوص.

طلب سرعة إرسال التحريات الأمنية

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها واسال تقرير مفصل بها.

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بحيازتهم (500 جرام من مخدر الحشيش و750جرام من مخدر الاستروكس)، كما اعترفوا بترويجهم بقصد تحقيق مكاسب مربحة.

متهمين

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.