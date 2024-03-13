الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

17 أبريل.. الحكم على سيدة وعشيقها في قتل الزوج بالبدرشين

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل الحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدا بمنطقة البدرشين بالجيزة لجلسة 17 أبريل.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين لفضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهما.

وأوضح أمر إحالة المتهمين في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، على توجيه تهمة القتل العمد لـ"محمد. ع" عامل - 23 سنة، و"دينا. ع. د"، ربة منزل.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، قدم المتهم الأول محمد للمتهمة الثانية دينا عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة، وعندما عاد الزوج خدراه وقتلاه.

محكمة جنايات الجيزة 17 ابريل منطقة البدرشين قتل سيدة وعشيقها

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